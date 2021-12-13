Mardin ve çevre illerde yoğun sis; 3 ilde uçak seferleri iptal edildi
Mardin ve çevre illerde dün geceden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesini kısalması nedeniyle özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. 3 ilde uçak seferleri iptal edildi.
Mardin, Diyarbakır ve Batman'da dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yollarda ilerlemekte güçlü çeken sürücülerden bazıları, dinlenme tesislerine araçlarını çekerek sis etkisinin azalmasını bekledi.
Birçok noktada tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Diyarbakır, Batman ve Mardin'e sabah saatlerinde yapılması beklenen uçak seferleri de iptal edildi.
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