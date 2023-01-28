Mardin’de 2 haftalık eylem yasağı

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 20:49

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 20:49

Valilikten yapılan açıklamada; 29 Ocak Pazar günü saat 00.01’den itibaren 12 Şubat Pazar günü saat 00.00’a kadar, kent genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi gibi eylem ve etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araç ve kişilerin il sınırlarına girişlerinin yasaklandığı duyuruldu.