Mardin'de 5 noktada çıkan anız yangınları söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe, Ömerli ve Yeşilli ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan anız yangınları, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 13:16
Mardin'de 5 noktada çıkan anız yangınları söndürüldü
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Kızıltepe ilçesi merkez Turgut Özal, Bahçelievler ve kırsal İbrahimiye ile Ömerli ilçesinde kırsal Alıçlı, Yeşilli ilçesinde de kırsal Zeytinli Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde bilinmeyen nedenle anız yangınları çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 11 araç ve 52 personelle müdahale edilen yangınlar, mahallelerin de desteğiyle 3 saatte kontrol altına alındı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, anızların bilinçli olarak yakılmaması gerektiği belirtilerek, “Anız yangınları hem toprağın veriminin azalmasına hem canlıların yok olmasına hem de çevreye zarar vermektedir. Anız yakmayalım, geleceğimizi karartmayalım” denildi.


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