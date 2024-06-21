Mardin'de bir orman yangını daha

Yayınlanma: 21.06.2024 - 23:16

Güncelleme: 21.06.2024 - 23:18

Mardin'in Artuklu ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Konaklı Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla başlatılan söndürme çalışmaları sürüyor.

İKİNCİ YANGIN

Gün içerisinde Mardin ve Diyarbakır arasındaki bir noktada anız yangını meydana gelmiş ve 11 kişi hayatını kaybetmişti.