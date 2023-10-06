Mardin'de 7 mahallenin kırsalı için 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı

Yayınlanma: 06.10.2023 - 15:09

Güncelleme: 06.10.2023 - 15:09

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesine bağlı Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Taşköy, Yol, Şekrin mahallelerinin kırsal bölgelerini 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Taşköy, Yol, Şekrin mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerde; Mardin Valiliğince 06 Ekim 2023 (Dahil)-20 Ekim 2023 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.