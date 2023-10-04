Mardin'de bir kadın tartıştığı eşini bıçakladı
Mardin’de bir kadın tartıştığı eşi Nedim Solmaz’ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin’in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir kadın ile eşi Nedim Solmaz arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kadın eşi Nedim Solmaz’ı bıçakla yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nedim Solmaz, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMU AĞIR
Eşini yaralayan kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneden alınan bilgiye göre Nedim Solmaz’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
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