Mardin'de bir kadın tartıştığı eşini bıçakladı

Mardin’de bir kadın tartıştığı eşi Nedim Solmaz’ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 07:46
Mardin'de bir kadın tartıştığı eşini bıçakladı
Abone Ol google-news

Mardin’in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir kadın ile eşi Nedim Solmaz arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kadın eşi Nedim Solmaz’ı bıçakla yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nedim Solmaz, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Eşini yaralayan kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneden alınan bilgiye göre Nedim Solmaz’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.


112 mardin

İlgili Haberler

Mardin'deki 'ağabey' cinayetinin nedeni belli oldu

Mardin'deki 'ağabey' cinayetinin nedeni belli oldu
Mardinli hayırsever, Down sendromlu çocuklar için kolları sıvadı

Mardinli hayırsever, Down sendromlu çocuklar için kolları sıvadı
Balkonda otururken vurulmuştu... Mardin’deki 'silahlı saldırı' cinayetinde 3 tutuklama

Balkonda otururken vurulmuştu... Mardin’deki 'silahlı saldırı' cinayetinde 3 tutuklama

En Çok Okunan Haberler