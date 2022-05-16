Mardin'de 800 kişi CHP'ye katıldı

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:48

CHP Genel Başkan Danışmanı Ahmet Nazif Yücel, Mardin’in Gökçe köyünde yurttaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Köyde AKP’den istifa eden 150 kişinin de aralarında olduğu toplam 800 kişi CHP’ye katıldı.

Bölgenin tanınan ailelerinden Yıldırım ailesinin en yaşlısı Cuma Yıldırım’a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına parti rozeti takan Yücel, “Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz memleketi aydınlık güzel günlere kavuşturacağız” dedi.

Yurttaşlara da Yücel, “Hepimiz bir sonraki seçimde göreceğiz ki millet ittifakı doğu ve güneydoğu illerinden büyük bir zafer alarak ayrılacak” diye konuştu.