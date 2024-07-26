17 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan motosikletin yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 16:50
17 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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Feci kaza, Bülent Ecevit Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (19) yönetimindeki 45 RJ 769 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve yolcu konumunda bulunan Ferhat Sarı (17) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat Sarı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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