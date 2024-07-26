17 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan motosikletin yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Feci kaza, Bülent Ecevit Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (19) yönetimindeki 45 RJ 769 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve yolcu konumunda bulunan Ferhat Sarı (17) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat Sarı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li Külünk: 'Erdoğan sosyolojisi eriyor'
- İktidara yakın anketçiden 'CHP' açıklaması
- 'Oflu duruşuna, ellerine sağlık…'
- ‘15 büyükşehirin borcu yok’
- 'Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var'
- 'Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin' talimatı
- Uçuşlar iptal edilecek
- MHP'li Akçay hastaneye kaldırıldı!
- Türk sporcu ringe çıkmadan elendi!
- ‘Paylaşımlarımı takip eder olmuş!’