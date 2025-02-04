Mardin'de binada yangını paniği: 4 kişi dumandan etkilendi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de binada yangını paniği: 4 kişi dumandan etkilendi
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İHA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 09:34

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Barış Mahallesi’nde bir binadaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #mardin #kavga

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