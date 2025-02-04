Mardin'de binada yangını paniği: 4 kişi dumandan etkilendi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Barış Mahallesi’nde bir binadaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yangında dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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