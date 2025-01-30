Mardin’de cipin çarptığı kadın, öldü
Mardin’in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken cipin çarptığı Şükran Ulubey, hayatını kaybetti.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken cipin çarptığı Şükran Ulubey (58), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Turgutlu Mahallesi mevkisinde uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen Irak plakalı cip, yolun karşısına geçmek isteyen Şükran Ulubey’e çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin kontrolünde, Ulubey’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ulubey’in cenazesi, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cip sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cafer Mahiroğlu’ndan Fatih Portakal’a ağır sözler!
- Barış Pehlivan'dan ilk mesaj!
- Başarır’dan Bahçeli’ye sert yanıt!
- İmamoğlu'ndan kritik açıklama
- Yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı!
- MSB'den 'teğmenler' açıklaması!
- ABD'yi sarsan uçak kazasında flaş iddia!
- Erdoğan, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- AKP'li Zengin törende yeğenini Erdoğan'la tanıştırdı!
- İçme suyunda 'kimyasal madde' şüphesi