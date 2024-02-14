Mardin'de bir genç caminin yakınında başından vurulmuş halde bulundu
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu.
Kocakent köyünde ikamet eden ve evin bahçesinde bulunan lavaboya gitmek için dışarı çıkan 18 yaşındaki İdem Y., köyde bulunan caminin yanında başından vurulmuş halde olarak bulundu.
Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İdem Y., ağır yaralı olarak Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Göz Atın
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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