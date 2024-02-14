Mardin'de bir genç caminin yakınında başından vurulmuş halde bulundu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:34
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Kocakent köyünde ikamet eden ve evin bahçesinde bulunan lavaboya gitmek için dışarı çıkan 18 yaşındaki İdem Y., köyde bulunan caminin yanında başından vurulmuş halde olarak bulundu.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İdem Y., ağır yaralı olarak Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.


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