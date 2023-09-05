Balkonda otururken vurulmuştu... Mardin’deki 'silahlı saldırı' cinayetinde 3 tutuklama
Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Ömürlü Mahallesi’nde eşiyle beraber balkonunda oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan Kahraman Erdem’in cinayeti ile ilgili Kardeşi R.E, dayısı Ş.E ve kuzeni R.E tutuklandı.
Mazıdağı ilçesine bağlı Ömürlü Mahallesi’nde, Ömürlü köyünde ikamet eden sıva ustası Kahraman Erdem'e, 31 Ağustos Perşembe günü saat 22.30 sıralarında eşi ile beraber balkonda oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı.
Olay sonrası vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermi ile ağır yaralanan Erdem, yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Genç adam, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Erdem’in cansız bedeni Mardin Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından Ömürlü köyünde defnedildi.
Olay sonrası kaçan şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olaydan 4 gün sonra jandarma ekipleri tarafından R.E, Ş.E. ve R.E. isimli şahısların olayı gerçekleştirdikleri tespit edilerek gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Şahıslar jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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