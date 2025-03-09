Mardin’de bir marketin 114 bin liralık veresiye borcunu hayırsever ödedi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, mahalledeki bir marketin veresiye defterinde biriken 114 bin liralık borcu ödedi.
Nusaybin’deki bir markete gelen hayırsever, mahalle sakinlerinin toplam borcunu öğrenmek istedi. Yapılan hesaplamada borcun 114 bin lira olduğu belirlendi. Market sahibi Süleyman Şeyhmus, hayırseverin kendisine, "Bu borcu ben ödeyeceğim, sen de defteri sileceksin" dediğini aktardı.
Borçların ödendiğini ilan etmek için market camına bir yazı asan Şeyhmus, “Borcunu ödemeye gelenler büyük şaşkınlık yaşadı. Kimin ödediğini sordular ama hayırsever ismini açıklamak istemedi” ifadelerini kullandı.
Mahalle sakinlerini sevindiren Ramazan yardımı
Ödenen borçlar, zor durumda olan mahalle sakinlerini rahatlattı. Market sahibi Şeyhmus, "Bu hayır, borcu olan vatandaşları çok mutlu etti. Allah hayrını kabul etsin. İnşallah bu örnek davranış başkalarına da ilham olur" dedi.
Mahalle sakinleri, bu sürpriz yardımı yapan kişinin kim olduğunu merak etse de hayırsever yardımını gizli tutmayı tercih etti.
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