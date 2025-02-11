Türkiye yüzyılı: Bebek bezi tane ile satılıyor... Ekmek, peynir, yumurta veresiye

Yayınlanma: 11.02.2025 - 13:25

Güncelleme: 11.02.2025 - 13:25

Türkiye’de ekonomik krizin etkileri her geçen gün daha fazla hissediliyor. Ankara’nın Altındağ ilçesinde bakkal sahipleri, yurttaşların temel gıda maddelerini bile veresiye yazdırdığını ve tekli bebek bezinin 7,5 liraya satılmak zorunda kaldığını anlattı. Artan hayat pahalılığı nedeniyle birçok kişi günlük gıda ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldi.

“BİR PAKET BEBEK BEZİ ALIP TEK TEK SATIYORUM”

25 yıldır Ankara'da yaşayan bakkal Vasfiye Dağıstan, "Bir adet bebek bezini 7,5 liraya satıyorum. Paket alabilen kimse yok. Bir paket bezi alıyorum, tekli veriyorum. Para varsa veriyorum, para yoksa yine veriyorum. Ne yapacağız? Buradaki bazı fakirler, garipler geliyor, 2 tane haşlanmış yumurta alıyorlar. İnsanlara acıyorum veresiye yazıyorum. İnsanlara para yok diyor, veresiye yazıyorum" diye konuştu. Bakkal Dağıstan, 165 gram peyniri 33 TL'ye sattığını söyledi.

"İNSANLAR EKMEK, MAKARNA VE YUMURTAYI VERESİYE YAZDIRIYOR"

40 senedir bakkal işleten 65 yaşındaki Tuncay Kıvanç, insanların ekmek, makarna ve yumurtayı veresiye yazdırdığına dikkati çekti ve "Zor durumda oldukları zaman veresiye yazdırıyorlar. Ortalama 15-20 bin lira veresiye yazılan borç var. Şu anda bakkalda para kazandığımız yok. Çat-pat idare ediyoruz. Önceden işler iyiydi" dedi.

Bir diğer bakkal ise "Gel gör ki bir kalıp peynir alan da var, 50-100 liralık ver diyen de var. Zaten para kazanamıyoruz. Peyniri veresiye yazdıranlar var. Genellikle gıda üzerine veresiye yazıyoruz" diye konuştu.

Havayollarından emekli olduğunu belirten Bayram Alyurt da "23 bin lira maaş alıyorum, karnımı doyuramıyorum" diye sitem etti.