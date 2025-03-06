Cezaevi firarisi veresiye alkol alamayınca market sahibine dehşeti yaşattı
Maltepe’de bir marketten veresiye alkol almak isteyen cezaevi firarisi M.Y., olumsuz yanıt alınca market sahibine bıçak çekti ve mermer parçası fırlattı. Polis tarafından kaçarken yakalanan şüphelinin "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 4 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
Maltepe Yalı Mahallesi’nde 28 Şubat günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, M.Y. isimli şahıs bir marketten veresiye alkol almak istedi. Market sahibi Efendi Yıldırım, veresiye satış yapamayacağını söyleyince M.Y., bu kez markete gelen müşterilerden alkol ve sigara istedi. Talepleri reddedilince öfkelenen M.Y., marketteki ürünleri devirdi, Yıldırım’a bıçak çekerek tehdit etti.
POLİS GELİNCE KAÇTI AMA YAKALANDI
Polise haber verilmesini engellemeye çalışan M.Y., yerden aldığı mermer parçasını markete fırlattıktan sonra kaçmaya başladı. Ancak olay yerine hızla ulaşan Maltepe Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polisler, şüpheliyi bahçe duvarından atlamaya çalışırken yakaladı. Yapılan üst aramasında bir bıçak ele geçirilen M.Y.'nin "kasten yaralama" suçlarından 6 yıl 4 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve cezaevinden firar ettiği belirlendi.
“YALVARDIM, GİTMEDİ”
Olayın şokunu yaşayan market sahibi Efendi Yıldırım, "Parasının olmadığını söyledi, alkolü veresiye vermeyeceğimi belirttim ama ısrar etti. Gelen müşterilerden de istemeye başladı. En sonunda markette taşkınlık yaptı, bıçak çıkardı ve tehdit etti" dedi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Polis tarafından gözaltına alınan M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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