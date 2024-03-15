Mardin'de akraba dehşeti: Otomobille ezdi, kuyusuna el bombası attı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde plakasını söktüğü otomobiliyle kuzeni Burhan Çeçen’e çarpıp kaçan ve sağ ayağının kırılmasına neden olan C.Ç., güvenlik kameralarına yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 13:52
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8 Mart’ta Kızıltepe ilçesi Şenyurt yolu üzerindeki TIR parkı önünde şoförlük yapan Burhan Çeçen, park ettiği TIR’ına doğru giderken, plakasız beyaz bir otomobille gelen amcasının oğlu C.Ç.’nin çarpıp, kaçmasıyla yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan Çeçen’in kırılan ayağı alçıya alındı. Burhan Çeçen kuzeninden şikayetçi oldu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, C.Ç.’nin 10.45’te otomobiliyle TIR parkının arkasına gelerek durduğu ve aracından inerek plakalarını söktüğü görüldü. Ardından tekrar otomobiline binen C.Ç.’nin hareket ederek, 10.48’de TIR parkının önüne gelip Burhan Çeçen’e çarparak kaçtığı görülüyor.

Hastane polisine verdiği ifadesinde kuzeni C.Ç.’nin kendisini yaklaşık 5 ay önce ölümle tehdit ettiğini belirterek, “Bu konu ile ilgili jandarmaya ifade vermiştim. Şenyurt yolu üzerinde bulunan Aksoy TIR parkında aracımı almak için yaya olarak gittiğim esnada, amcamın oğlu C. Ç., kullandığı plakasız beyaz bir otomobil ile hızla üzerime gelerek kasten bana çarptı.

Yol kenarındaki çöp konteynerine çaptım ve yolun kenarına yuvarlandım. Beni öldü zannedip uzaklaştı. Hemen ardından C.'nin kardeşi S.Ç. transit bir araçla gelip camın indirerek bana baktı ve gitti. Daha sonra ağabeyi N.Ç. bir otomobille gelerek bana baktı ve gitti. Daha sonra yakınlarıma haber verdim, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Ambulans gelip beni aldı ve Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Benim bu şahıslarla husumetim vardır. Beni kasten öldürmeye çalıştılar. Bu şahıslar bana pusu kurdular ve öldürmeye çalıştılar" dedi. Çeçen’in şikayeti üzerine savcılıkta ifade veren C.Ç. olayın ‘kaza’ olduğuna dair ifade verdikten sonra serbest kaldı.

‘15 GÜN ÖNCE SULAMA KUYUMUZA EL BOMBASI ATTILAR’

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Burhan Çeçen, olayın cinayete teşebbüs olduğunu söyledi. Çeçen, yaklaşık 15 gün önce de arazi sulamak için kullandıkları kuyularına 2 el bombası atıldığını belirterek, C.Ç. ve kardeşlerinin tehlikeli olduklarını ve tekrar kendisini öldürmeye çalışacaklarından korktuğunu anlatarak, “Bunlar etrafımda 3 araçla pusu kurmuşlar. Hastanede savcılık ifademi gece aldığı zaman köye ve şehir merkezlerindeki adreslerine güvenlik güçleri baskın yaptı. Ama saklanmışlardı, gece onları yakalayamadılar. Ertesi gün savcılığa gidip ‘kaza’ şeklinde ifade verip, elini kolunu sallayarak gitmiş. Bir daha böyle olay yapacaklarından koktuğum için adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bunlar amca çocuklarımızdır ve aramızda husumet vardır. Bunlar 15 gün önce de arazi sulama kuyumuza 2 tane el bombası atmışlar. Daha bunun acısını üzerimizden atamadan, gelip beni öldürmeye teşebbüs ettiler. Bunlar tehlikeli insanlardır, bunların yakalanmasını istiyoruz" dedi.


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