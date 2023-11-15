Mardin’de hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 6 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 15.11.2023 - 11:40
Mardin’de hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 6 yaralı
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Artuklu- Ömerli Karayolu’nda, gece saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CVH 908 plakalı hafif ticari araç ile 34 PBV 63 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile birlikte 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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