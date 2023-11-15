Mardin’de hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 6 yaralı

Yayınlanma: 15.11.2023 - 11:40

Güncelleme: 15.11.2023 - 11:40

Artuklu- Ömerli Karayolu’nda, gece saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CVH 908 plakalı hafif ticari araç ile 34 PBV 63 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile birlikte 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.