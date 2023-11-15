Mardin’de hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 6 yaralı
Mardin’in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 6 kişi yaralandı.
Artuklu- Ömerli Karayolu’nda, gece saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CVH 908 plakalı hafif ticari araç ile 34 PBV 63 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile birlikte 2’si ağır 6 kişi yaralandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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