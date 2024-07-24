Mardin’de hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu araçlardan biri devrildi, iki sürücü yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 11:57
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Feci kaza, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen iki hafif ticari araç, çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri devrildi.

Kazada araç sürücüleri yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


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