Mardin’de hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu araçlardan biri devrildi, iki sürücü yaralandı.
Feci kaza, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen iki hafif ticari araç, çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri devrildi.
Kazada araç sürücüleri yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Halkımıza sürtük, çapulcu dediği için…’
- Su israfı yapan köylülere muhtardan duyulmamış anons
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- MHP'li ismin yanıtına bakan bir daha baktı!
- Dünyayı gezen Rus YouTuber Türkiye'de öldü!
- Siyah kadın evine çağırdığı polis tarafından öldürüldü!
- Bahçeli’nin dilinin altındaki iki isim
- Fenerbahçe deplasmanda avantajı kaptı!
- Trabzonspor'da 'Kürtçe' krizi!
- Hülya Avşar: Günah keçisi ilan edildim, suçum yok