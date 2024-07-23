Mardin’de yürüyüş yapan kadın uçurumdan düştü

Mardin’in Artuklu ilçesinde yürüyüş yapan bir kadın uçurumdan düşerek yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 09:25
Mardin’de yürüyüş yapan kadın uçurumdan düştü
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Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Trafo Mahallesi mevkisinde yürüyüşe çıkan kadın, dengesini kaybederek uçurumdan düştü.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılan kadın, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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