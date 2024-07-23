Mardin’de yürüyüş yapan kadın uçurumdan düştü
Mardin’in Artuklu ilçesinde yürüyüş yapan bir kadın uçurumdan düşerek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Trafo Mahallesi mevkisinde yürüyüşe çıkan kadın, dengesini kaybederek uçurumdan düştü.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılan kadın, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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