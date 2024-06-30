Mardin'de iki aile arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga: 10 yaralı
Mardin'de iki aile arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga çıktı. Olayda 10 kişi yaralandı.
Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsal Tanyeli Mahallesi’nde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 10 kişi yaralandı.
Akşam saatlerinde Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Tanyeli Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma mahallede güvenlik önlemi alırken, yaralılar Abdurrahim B. (31), Mehmet Şerif A. (54), Rahime A. (35), İbrahim B. (75), Dilber A. (50), Selman A. (41), Ömer A., Ahmet B., Rabia B. ve Ramazan B., Dargeçit ve Midyat ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Mahallede ve hastaların tedaviye alındığı hastane çevresinde taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi alındı. Kavgayla ilgili inceleme başlatılırken, olaya karıştığı belirlenen bazı şüpheliler gözaltına alındı.
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