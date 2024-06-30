Çorbacıda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çorbacıda çıkan silahlı kavgada Muhammet G. (24) tarafından tabancayla vurulan Serhat Çizme (30) hayatını kaybetti, yanındaki kardeşi Sercan Çizme (26) ve diğer müşterilerden H.B. yaralandı. Polis, olayın ardından Muhammet G.'yi gözaltına aldı.

DHA
Yayınlanma: 30.06.2024 - 14:30
Çorbacıda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Umurbey Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir çorbacıda saat 03.00 sıralarında Muhammet G. (24) ile Serhat Çizme (30) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 

Kavgada, Muhammet G. tabancasıyla Serhat Çizme ve yanındaki kardeşi Sercan Çizme'ye (26) ateş etti. Kurşunların isabet ettiği iki kardeş ile müşterilerden H.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Serhat Çizme, doktorların müdahalelerine rağmen kurtulamadı. Diğer 2 yaralını ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis, olayın ardından şüpheli Muhammet G.'yi gözaltına aldı.


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