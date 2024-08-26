Mardin'de kaçakçılık operasyonu: 2 kişiye adli işlem

Yayınlanma: 26.08.2024 - 09:29

Güncelleme: 26.08.2024 - 09:30

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Midyat ilçesinde yapılan operasyonlarda 4 bin 290 paket kaçak sigara, 2 bin 150 adet puro, bin 130 paket elektronik sigara tütünü ve 200 adet elektronik nargile ve 200 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde son bir haftada yaklaşık 15 bin paket kaçak sigara ve yüklü miktarda tütün ürünü ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.