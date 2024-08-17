Mardin’de doğalgaz hattında bomba paniği!
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, doğalgaz boru hattı döşendiği sırada bulunan bomba düzeneği paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde belediye ekipleri Çağçağ Caddesi'nde doğalgaz hattı için yapılan kazı çalışmalarında el yapımı olduğu belirtilen bomba düzeneği buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine bomba imha ekiplerinin geleceği belirtilirken polis çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Azerbaycan Resmi Gazetesi'nden Erdoğan'a sert yanıt!
- Dindar ve kindar olacaktı mundar oldu!
- İki vekile kınama cezası verildi!
- 'Çok şey görmüştüm ama kan görmemiştim, çok utandım'
- Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
- Saldırıyı 'çok şık' bulmuş!
- Şahan Gökbakar'dan TBMM kavgasına kısa ve net tepki!
- İzmir'deki orman yangınlarında son durum!
- Barış Atay, 'yetti artık' diyerek anlattı
- 'Hoca efendi' demişti, o şimdi rektör