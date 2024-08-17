Mardin’de doğalgaz hattında bomba paniği!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, doğalgaz boru hattı döşendiği sırada bulunan bomba düzeneği paniğe neden oldu.

İHA
Yayınlanma: 17.08.2024 - 14:40
Mardin’de doğalgaz hattında bomba paniği!
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde belediye ekipleri Çağçağ Caddesi'nde doğalgaz hattı için yapılan kazı çalışmalarında el yapımı olduğu belirtilen bomba düzeneği buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine bomba imha ekiplerinin geleceği belirtilirken polis çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.


mardin haberleri doğalgaz haberleri Bomba haberleri

İlgili Haberler

Suriye’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı!

Suriye’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı!
İsrail, Gazze'de insanların sığındığı okulu bombaladı: 100 kişi hayatını kaybetti!

İsrail, Gazze'de insanların sığındığı okulu bombaladı: 100 kişi hayatını kaybetti!
Korku dolu anlar… Telefonun bataryası bomba gibi patladı

Korku dolu anlar… Telefonun bataryası bomba gibi patladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler