Mardin'de kadın cinayeti! Eski muhtar eşini katletti

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde eski muhtar Ali Kaya, eşi Latife Kaya’yı pompalı tüfekle katletti. Kaya, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mardin'de kadın cinayeti! Eski muhtar eşini katletti
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DHA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 00:03

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Atalar Mahallesi’nde eski muhtar Ali Kaya, evinde uyuyan eşi Latife Kaya’yı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Silah sesleri üzerine mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Latife Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya’nın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, Ali Kaya’yı gözaltına aldı.


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