Mardin'de korkunç kaza... Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Serkan Acar’ın kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı. Acar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
22 Haziran 2022 Çarşamba, 11:00
Mardin'de korkunç kaza... Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Nusaybin'de, minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Serkan Acar (22), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, 21 Haziran Salı akşamı akşam Lozan Caddesi'nde meydana geldi. Serkan Acar’ın kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Acar, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Acar, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serkan Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acar’ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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