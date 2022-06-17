Kazada yaralandı, 'İşe gitmem lazım' diyerek hastaneyi istemedi
Aksaray'da, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki Cüneyt Aktaş (39) ile arkasındaki Ali Devrim (38) yaralandı. Bu sırada yoldan geçen sağlıkçı Orhan Dinleyici, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ayağından yaralı Aktaş, "İşe gitmem lazım" diyerek hastaneye götürülmek istemedi. Dinleyici ise Aktaş'ı tedavi olması için ikna etti.
Aksaray'da saat 08:00 sıralarında, Cüneyt Aktaş (39) ile arkadaşı Ali Devrim plakasız motosiklete binip, yola çıktı.
Aktaş'ın kullandığı motosiklet, kavşakta Ferhat Solak (35) yönetimindeki 68 BJ 941 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada kaskları takılı olmayan Aktaş ile Devrim, yola savrularak yaralandı. İkiliye ilk müdahaleyi yoldan geçerken, kazayı gören sağlık görevlisi Orhan Dinleyici yaptı. Acil serviste çalışan Dinleyici, ayağından yaralı Cüneyt Aktaş'a hastaneye gitmesi gerektiğini söyledi.
Aktaş da, "Benim işe gitmem lazım, hastaneye götürmeyin" diyerek hastaneye gitmek istemedi. Dinleyici ise "Kazanın şokuyla kendinde değilsin. Senin mutlaka hastaneye gitmen lazım. Hastanede tedavin yapılınca iş yerini arayıp, durumu bildirirsin" dediği Aktaş'ı tedavi için ikna etti.
Yaralılar, daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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