Mardin'de korkutan ev yangını... 5 kişi dumandan etkilendi!

Artuklu'da bulunan bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişinin, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 06.01.2024 - 12:19
Mardin'de korkutan ev yangını... 5 kişi dumandan etkilendi!
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Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı 13 Mart Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde, gece saatlerinde, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR!

Tedavi altına alınan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü.

Evde zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


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