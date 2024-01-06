Hatay'daki konteyner kentte korkutan yangın!
İskenderun ilçesinde Limak Konteyner Kent'te çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Çay Mahallesi Limak Konteyner Kent'te bir konteynerde yangın çıktı.
Yangını gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi.
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