Liselilerin 'yan baktın' kavgası: Kalbinden bıçaklandı!

Şanlıurfa'da liselilerin 'yan baktın' kavgasında kalbinden bıçaklanan Mustafa Karaçalı (16) hayatını kaybetti, Yakup K. (17) yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 11:36
Liselilerin 'yan baktın' kavgası: Kalbinden bıçaklandı!
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Şanlıurfa Seyrantepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde okul çıkışında lise öğrencileri arasında 'yan baktın' tartışması çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Karaçalı ile Yakup K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kalbinden bıçaklanan Karaçalı hayatını kaybetti.

Yakup K.’nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.


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