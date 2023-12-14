Tartışma bıçaklı kavgaya döndü... 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Şanlıurfa'da iki kişi arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgada döndü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde Y.K. ile M.K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla ağır yaralanan Y.K. ile M.K. sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Y.K'nin ise hayati tehlikesi sürüyor.
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