Mardin'de lüks cipe silahlı saldırı: Öldürülen 5 kişinin son görüntüsü ortaya çıktı
Mardin'de seyir halindeki yabancı plakalı cipe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti. Katledilen 5 Irak vatandaşının bir tesisteki son görüntüleri ortaya çıktı.
Mardin'de dün gece Artuklu- Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkiinde meydana gelen saldırıda cipte bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69), Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) hayatını kaybetti.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ölenlere ait güvenlik kamerası ortaya çıktı.
Şahısların bir tesise girip yemek yedikten sonra 23.43’te ayrıldığı, ölenlerden biri kadın, engelli bir erkek ve uzun boylu bir erkeğin görüntülere yansıdığı öğrenildi.
4 GÖZALTI
Öte yandan, Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada; olay ile ilgili olarak yapılan soruşturmada olayın şüphelisi oldukları değerlendirilen M.Ş, F.A, A.Y ve A.K isimli 4 şüpheli şahıs Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındığı bildirildi.
Şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.
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