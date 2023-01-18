İçişleri: Mardin'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Operasyonu' başlatıldı
Mardin'de 655 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Duru Operasyonu' başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Duru Operasyonu' başlatıldı.
655 PERSONEL GÖREV ALDI
Mardin İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 655 personel görev aldı.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.
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