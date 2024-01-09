Mardin’de manastırın merdiveninden düşen rahibe hayatını kaybetti
Mardin'in Midyat ilçesindeki Mor Gabriel Manastırı’nda Rahibe Hazme Can (80), merdivenden düşerek hayatını kaybetti.
Mardin'in Midyat ilçesi kırsal Güngören Mahallesi’ndeki Mor Gabriel Manastırı’nda dün gece saatlerinde meydana Rahibe Hazme Can, iddiaya göre görevli olduğu manastırda dengesini kaybedip merdivenden düştü.
Başını çarpan Can, ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Can, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hazme Can, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hazme Can’ın cenazesi, otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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