Mardin’de manastırın merdiveninden düşen rahibe hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesindeki Mor Gabriel Manastırı’nda Rahibe Hazme Can (80), merdivenden düşerek hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 11:20
Abone Ol google-news

Mardin'in Midyat ilçesi kırsal Güngören Mahallesi’ndeki Mor Gabriel Manastırı’nda dün gece saatlerinde meydana Rahibe Hazme Can, iddiaya göre görevli olduğu manastırda dengesini kaybedip merdivenden düştü.

Başını çarpan Can, ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Can, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hazme Can, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hazme Can’ın cenazesi, otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


mardin Manastır Rahibe

İlgili Haberler

Mardin'in ihtişamlı yapıları: Kasımiye Medresesi ve Deyrulzafaran Manastırı

Mardin'in ihtişamlı yapıları: Kasımiye Medresesi ve Deyrulzafaran Manastırı
Yaklaşık 1500 yıldır ayakta olan Stylos Manastırı zamana direniyor

Yaklaşık 1500 yıldır ayakta olan Stylos Manastırı zamana direniyor
Sümela Manastırı’nda 10. ayin yapıldı

Sümela Manastırı’nda 10. ayin yapıldı

En Çok Okunan Haberler