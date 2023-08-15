Sümela Manastırı’nda 10. ayin yapıldı

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan tarihi Sümela Manastırı’nda Ortodoks Hristiyanlarca ’Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos gününde ayin gerçekleştirildi. 2010 yılından bu yana 10. kez gerçekleştirilen ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

İHA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 17:22
Sümela Manastırı’nda 10. ayin yapıldı
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Ayin nedeniyle saat 08.00’dan sonra Maçka’dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmezken, Sümela’ya da ayine geleceklerin dışında ziyaretçi kabul edilmedi. Fener Rum Patriği Bartholomeos, manastıra gelişinde ilk olarak ayine katılanları selamladı. 

Ayine Yunanistan, Rusya ve Gürcistan’dan gelen 350’ye yakın kişi katılırken, Trabzonspor’un Yunan futbolcuları Bakasetas ve Kourbelis de ayine katılanlar arasında yer aldı. 

Patrik, daha sonra hazırlık için kendisine ayrılan bölüme geçerek ayin için üzerini değiştirdi ve ilahiler eşliğinde ayinin yapılacağı avluya gelerek ayini yönetti. Ayin yaklaşık 1.5 saat sürdü.

88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010’dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar’ın Sümela Manastırı’nda ayin yapmasına izin verilmişti. Ardından kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015 ziyarete kapatılan ve restorasyona alınan Sümela Manastırı’nda 2015 yılından sonra 4 yıl ayine ara verilmişti.


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