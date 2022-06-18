Mardin’de minibüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

18 Haziran 2022 Cumartesi, 22:38

Kaza, Yalım Mahallesi taziye evinin önünde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, 5 yaşındaki Miraç Eles, dışarda bulunduğu sırada caddede seyir halindeki sürücünün ismi ve plakası öğrenilmeyen şehir içi minibüsünün altında kaldı. Küçük çocuğun aracın altında kaldığını gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen sağlık ekipleri, minibüsün altında kalan 5 yaşındaki Miraç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Küçük Miraç’ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.