Mardin'de muhtarlık seçimi kavgasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Mardin'de muhtarlık seçimi kavgasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 20:19
Mardin'de muhtarlık seçimi kavgasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kırsal Görentepe Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçim sonuçlarına ilişkin tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Hilmi A, Murat A, İbrahim Y. ve Şevket A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Hilmi A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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