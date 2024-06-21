Son dakika... Diyarbakır yangınında can kaybı 11'e yükseldi
Son dakika haberi... Diyarbakır ve Mardin arasında dün meydana gelen anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. 78 kişi ise yangından etkilendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangına ilişkin yaptığı açıklamada "Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde dün akşam meydana gelen yangın sebebi ile 11 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yangından etkilendi." ifadelerini kullandı.
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