Son dakika... Diyarbakır yangınında can kaybı 11'e yükseldi

Yayınlanma: 21.06.2024 - 15:21

Güncelleme: 21.06.2024 - 15:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangına ilişkin yaptığı açıklamada "Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde dün akşam meydana gelen yangın sebebi ile 11 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yangından etkilendi." ifadelerini kullandı.

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