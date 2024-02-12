Mardin'de otomobil ile araç çarpıştı: 1'i çocuk 6 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Mardin-Şırnak karayolunun Durakbaşı Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 16 SH 107 plakalı otomobil ile 47 ACT 082 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, araçlardaki Mehmet Mahsum A. (53) Şerife A. (52) Öznur A. (23) Ahmet A. (2) Bedirhan K. (40) ve Serdar D. (19) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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