Mardin’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Yeni Turan Mahallesi Köprübaşı mevkiinde seyir halindeki plakası belirlenemeyen otomobil ile 33 AJA 574 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #polis
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