Mardin’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Yayınlanma: 13.09.2024 - 09:41

Güncelleme: 13.09.2024 - 09:42

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Yeni Turan Mahallesi Köprübaşı mevkiinde seyir halindeki plakası belirlenemeyen otomobil ile 33 AJA 574 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.