Mardin'de seyir halindeki aracın dorsesinde çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı
Mardin'de seyir halinde giden bir TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları 6 saat sürdü.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde seyir halinde olan saman yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangında alevler, yol kenarındaki ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 6 saat süren çabası ile TIR ve yanan ağaçlık alan söndürüldü.
ALEVLER AĞAÇLIK ALANA SIÇRADI
Olay, öğlen saatlerinde Diyarbakır- Mazıdağı karayolu üzerindeki Yeşilköy mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halinde olan 06 BTP 860 plakalı talaş yüklü TIR'ın sürücüsü, dorsesinden dumanlar çıktığını fark edince aracı yolun sağına park etti. İtfaiye ekiplerine haber verilirken, saman balyaları nedeniyle hızla büyüyen yangında, alevler, yol kenarındaki ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine gelen jandarma ekibi yol güvenliğini sağlarken, Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Mazıdağı Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin 6 saat süren çabası ile TIR ve ağaçlık alandaki yangın söndürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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