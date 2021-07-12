Antalya’da yanan otomobilde can pazarı

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:31

Antalya’da alev alev yanan otomobilin içindeki sürücüyü kurtarmak için çevredekilerin seferber oluşu cep telefonu kameralarına yansıdı. Sürücü, yurttaşların yardımıyla çıkartılırken araç ise küle döndü.

Olay, dün gece 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Çevredeki yurttaşlar ve diğer sürücüler, alevler içerisindeki otomobilde sürücünün olduğunu görünce yangın tüpleriyle araca müdahalede bulunmaya başladı. Çevre binadaki yurttaşlar da balkonlarından hortumla su sıkarak alevleri söndürmeye çalıştı. Panik anlarının yaşandığı yangında, sürücü çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartıldı. İhbarla birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Otomobilden çıkartılan sürücü ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.