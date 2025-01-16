Mardin'de silahlı kavga: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yayınlanma: 16.01.2025 - 20:12

Güncelleme: 16.01.2025 - 20:12

Mardin’in Derik ilçesi kırsal Atlı Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesiyle Mehmet Ali Çelik, F.Ç. ve S.Ç. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Ali Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çelik’in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Silahlı kavga nedeniyle bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı ve kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.