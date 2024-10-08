Mardin’de tanker ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde kırmızı ışıkta geçen tankerin şehiriçi minibüsüne çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Nusaybin otogar kavşağında kırmızı ışıkta geçen tanker ile şehiriçi minibüsü çarpıştı.
Kazada minibüsün boş olması faciayı önlerken 1 kişi yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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