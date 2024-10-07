22 kişinin yaralandığı 'düğün dönüşü' feci kazadan acı haber

Yayınlanma: 07.10.2024 - 17:53

Güncelleme: 07.10.2024 - 17:53

Feci kaza, dün gece 00.15 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi ile Adnan Kahveci Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi.

Düğünden döndükleri öğrenilen Ahmet E. (48) idaresindeki 09 HJ 286 minibüs ile Gökhan G.’nin kullandığı 07 BON 549 Audi marka araç kavşak sisteminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs geldiği istikamete ters dönerken araçta bulunan yolcular ise camlardan yola savruldu.

CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Caddenin savaş alanına döndüğü kazayı gören mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada mahalle sakinleri yola savrulan yaralılara yardım etmek için kaza yerine koşuştu.

Kazada yaralanan 22 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan ve hastanede tedavi altında bulunan Ömer Oğuz isimli yolcunun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.