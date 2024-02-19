Mardin'de tanker ile minibüs çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde tanker ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Midyat-İdil kara yolunun Çayırlı Mahallesi mevkisinde M.İ. idaresindeki 72 EC 608 plakalı tanker ile M.N.B. yönetimindeki 26 PY 93 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman ve Midyat'taki hastanelere kaldırıldı.
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