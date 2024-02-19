Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı

Yayınlanma: 19.02.2024 - 10:26

Güncelleme: 19.02.2024 - 10:26

Samandağ ilçesi Yeşilada Mahallesi’nde trafikte seyir halde ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters döndü. Ters dönen otomobilde sürücü sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarıp sağlık ekiplerine sevk etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, hastaneye sevk edildi. Meydana gelen kazadan dolayı araçta maddi hasar oluştu.