Son Dakika... Sarıyer'de feci kaza: 2'si ağır 3 belediye işçisi yaralandı

Yayınlanma: 19.02.2024 - 10:47

Güncelleme: 19.02.2024 - 11:14

Sarıyer Adnan Kahveci Caddesi'nde seyreden çöp kamyonu, duraktan yolcu alan İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çöp kamyonunda bulunan şoför ile 2 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Çöp kamyonunda bulunan 2 işçinin durumunun ağır olduğu, şoförün ise hafif yaralandığı öğrenildi.