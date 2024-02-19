Son Dakika... Sarıyer'de feci kaza: 2'si ağır 3 belediye işçisi yaralandı
Son dakika gelişmesi... Sarıyer'de, İETT otobüsüne arkadan çarpan Sarıyer Belediyesine ait çöp kamyonunda bulunan 3 kişi yaralandı.
Sarıyer Adnan Kahveci Caddesi'nde seyreden çöp kamyonu, duraktan yolcu alan İETT otobüsüne arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle çöp kamyonunda bulunan şoför ile 2 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Göz Atın
İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.
Çöp kamyonunda bulunan 2 işçinin durumunun ağır olduğu, şoförün ise hafif yaralandığı öğrenildi.
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