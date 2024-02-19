Mardin'de 3 aracın karıştığı kaza: Çok sayıda yaralı var!

Mardin'de tanker, cip ve minibüsün karıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:50
Mardin'de 3 aracın karıştığı kaza: Çok sayıda yaralı var!
Abone Ol google-news

Kaza, öğle saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Yayvantepe Mahallesi yakınında meydana geldi. 06 FG9789 plakalı cip, 72 EC 608 plakalı tanker ve yolcu minibüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardaki Münir İ. (53) Halil B. (65) Cemil S. (65) M. Nuri B. (54) Halise B. (51) Sevda B. (20) Yakup S. (5) ve Yusuf S. (4) yaralandı.

Göz Atın
Kütahya'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı

Kütahya'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
Gaziantep'te helikopter kazası... Enkazdan ilk görüntüler ortaya çıktı!

Gaziantep'te helikopter kazası... Enkazdan ilk görüntüler ortaya çıktı!

İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Midyat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Münir İ. ile Halil B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


mardin haberleri kaza haberleri Minibüs haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde farklı kazandı!

Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde farklı kazandı!
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Şubat'ta eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Şubat'ta eleme adayı kim oldu?
Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika gelişmesi...Özel'den CHP'den istifa edenlere yanıt

Son dakika gelişmesi...Özel'den CHP'den istifa edenlere yanıt
Göğüslerini beğenmediğini söylemişti… Sydney Sweeney dikkat çeken dekoltesiyle kırmızı halıda

Göğüslerini beğenmediğini söylemişti… Sydney Sweeney dikkat çeken dekoltesiyle kırmızı halıda
Son Dakika… AFAD duyurdu: Bursa’da deprem!

Son Dakika… AFAD duyurdu: Bursa’da deprem!
Londra Moda Haftası’nda 20 özel Türk tasarımı… Diyarbakırlı öğrenciler için podyuma çıktılar

Londra Moda Haftası’nda 20 özel Türk tasarımı… Diyarbakırlı öğrenciler için podyuma çıktılar
Anagold’un taşeronu işçileri vardiyaya çağırdı: ‘Haberlere kulak asmayın, işe çıkıyoruz’

Anagold’un taşeronu işçileri vardiyaya çağırdı: ‘Haberlere kulak asmayın, işe çıkıyoruz’
Meteoroloji uzmanından Türkiye için kritik uyarı! Karadeniz üzerinden giriş yapacak 1 gün kalacak.

Meteoroloji uzmanından Türkiye için kritik uyarı! Karadeniz üzerinden giriş yapacak 1 gün kalacak.
Yeniden Refah'tan 'AKP' açıklaması: Yeniden görüşecekler mi?

Yeniden Refah'tan 'AKP' açıklaması: Yeniden görüşecekler mi?
Kızlarını kendi gibi yetiştiriyor… Sinemanın aksiyon yıldızı Sylvester Stallone kızlarına askeri eğitim aldırıyor

Kızlarını kendi gibi yetiştiriyor… Sinemanın aksiyon yıldızı Sylvester Stallone kızlarına askeri eğitim aldırıyor