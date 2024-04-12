Mardin'de taş, sopa ve demir çubuklu kavga!

Mardin'de iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve demir çubuklu kavgada 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 17:49
Mardin'de taş, sopa ve demir çubuklu kavga!
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Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'ndeki otogar mevkisinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyüp taşlı, sopalı ve demir çubuklu kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin araya girip tarafları ayırdığı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, yakınları tarafından çevredeki hastanelere götürülürken, kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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