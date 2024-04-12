Faytoncuların silahlı kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Edirne’de yurtdışından ve yurtiçinden kentte gelen vatandaşlara turistik gezi düzenleyen faytoncular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 11:07
Faytoncuların silahlı kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
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Edirne’nin Karaağaç Mahallesi, Lozan Caddesi girişinde Meriç Köprüsü yakınında, daha önce de aralarında husumet bulunan A.K. ve İ.Y. ile S.U. arasında tartışma çıktı.

3 FAYTONCU YARALANDI

Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan silahlı çatışmada 3 faytoncu farklı yerlerinden kurşunla vurularak yaralandı.

Daha sonra husumetlilerden İ.Y. yaralı halde faytonuna binerek Meriç Köprüsü üzerinden Çavuşbey Mahallesi’nde bulunan yakınlarının evine sığındı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerindeki ve silahlı çatışmanın yaşandığı bölgeden uzaklaşan 3 yaralı şüpheliyi tespit etti.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.


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